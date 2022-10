“Vespe in volo” domenica al Sagittario di Latina

LATINA – E’ tutto pronto per la 2° Edizione di “Vespe in Volo” che domenica 23 ottobre si terrà a Latina nel Circuito Internazionale Il Sagittario. L’evento fa seguito alla 1° Edizione “Vespe in Volo” che si svolse il 24 ottobre dell’anno passato sulla pista dell’Aero Club di Latina e che vide la partecipazione di moltissimi vespisti e visitatori. La Manifestazione del prossimo 23 ottobre, per gli amanti della storica due ruote, è stata organizzata dalla “Motopippe APS”, una Associazione di Moto Amatori a cui aderiscono moltissimi Bikers pontini, e non solo, legati da amicizia e una grande passione per viaggiare, per correre in pista o per una gita fuori porta, per contribuire a valorizzare il Territorio ed anche per sostenere progetti sociali.

“La Vespa, ricordano gli organizzatori, non è solo un mezzo di trasporto, infatti rappresenta uno stile ed una filosofia di vita! Ha quasi ottanta anni eppure sembra nata ieri, per quella sua vocazione ad accompagnare intere generazioni di giovani verso l’età adulta” – “Nella storia passata e recente la Vespa, simbolo di libertà, ha sempre proposto il suo forte valore sociale e sportivo contraddistinto da un unico denominatore comune: La Passione!”

Anche questa seconda Edizione di “Vespe in Volo” dedicata, alla due ruote più famose del mondo ed agli amanti del 2 tempi, consentirà ai partecipanti di scendere in pista, nelle prove previste, su un Circuito in tutta sicurezza.

Ne abbiamo parlato con Matteo Bonaldo, uno degli organizzatori

L’appuntamento, per le iscrizioni, è per domenica 23 ottobre, alle ore 08:30, c/o il Circuito Internazionale di Latina “Il Sagittario” – Via Pontina, Km 81,300 – Tel. 0773258183 – https://www.circuitoilsagittario.it, con ingresso gratuito – Ad ogni iscritto maglietta “Motopippe APS” in omaggio –

Programma

– Ore 09:00 – 11:00 Giri in pista riservati per Vespa e Lambretta

– Ore 11:00 – 13:00 Inizio gare di accelerazione su 100 metri e lentezza in pista

Categorie accelerazione

​Corsa corta

Fino a 135cc

Fino a 180cc

Oltre 180cc

Gare di lentezza per tutte le Vespe

Ore 13:00 – 14:00 – Pausa pranzo

Ore 14:00 – 16:00 – Finali gare di accelerazione

Ore 16:30 – Termine manifestazione

▪ Premi per i primi tre classificati di ogni Categoria

▪ Medaglie e premiazione dei tre Gruppi più vincenti

▪ Premi Speciali: Vespista più giovane, Vespista più esperto, Gruppo più numeroso, Vespa proveniente da più lontano sulle sue ruote, Vespa più votata dal pubblico, Vespa più antica, Vespa più rara.

Previsto

– Animazione e Truccabimbi by “La Fata Trucchina”

– Street Food By “Birra e salsiccia On The Road

– Birra a fiumi by “Motopippe”

Per tutte le informazioni

scrivere a motopippeofficial@gmail.com

Social “Motopippe Official”

WhatsApp +393489021632

Una manifestazione, affermano gli organizzatori, che non vuole essere una competizione, bensì una operazione per fare memoria di una cultura meccanica e tecnologica che, da sempre, vede l’Italia come modello unico nel mondo. Infatti “Vespe in Volo” non è né una gara di regolarità né una passerella nostalgica, ma è una sensibile e rispettosa riscoperta storica di un passato tecnologico, che tra mille difficoltà ci ha portato ai giorni nostri, creando per tutti la straordinaria avventura di essere liberi di viaggiare, di conoscere persone e luoghi lontani ma soprattutto fare cultura. Cultura e tradizione motoristica che oggi sono viste sempre più come importante esempio dell’Italian Style. Riproporre ai nostri giorni un patrimonio di conoscenza tecnologica e di evoluzione dello stile, come opportunità concreta anche di promozione turistica del nostro Territorio.

“Chi possiede una Vespa non è il proprietario di un veicolo, ma il custode di un pezzo di storia”.

Tutta la manifestazione si terrà nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti alla data del raduno