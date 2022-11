50 anni di Federlazio: “Momento difficile, ma gli imprenditori pontini sono resilienti”

LATINA – La Federlazio ha compito 50 anni e ieri è stata l’occasione, in un evento che si è svolto a Latina all’hotel Europa, per parlare dell’economia del territorio e di quali sono le prospettive future. Per capire cosa è emerso nell’importante appuntamento, a cui hanno preso parte anche il presidente di Rossignoli, il direttore generale Luciano Mocci, il presidente di Federlazio Latina, Marco Picca, abbiamo parlato con la direttrice della Federlazio Latina Stefania Dottori. E’ lei a spiegare sia il momento storico che le aziende stanno vivendo e le difficoltà che si incontrano giornalmente, ma anche la resilienza degli imprenditori pontini.

ASCOLTA