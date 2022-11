Aggressione a un 17enne in centro a Latina, i tre arrestati non rispondono alle domande del Gip

LATINA – Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i tre arrestati dai Carabinieri per il pestaggio ai danni di un 17enne che venne anche accoltellato, nella zona pub di Latina lo scorso 1 agosto. I tre sono stati ascoltati oggi nell’interrogatorio di convalida dal Giudice per le indagini preliminari Giorgia Castriota, ma hanno tutti scelto di non rispondere alle domande del Gip.

L’aggressione ai danni del ragazzo, lo ricorderete, risale al 1 agosto scorso quando il gruppo, si è accanito contro il 17enne mentre era in uno dei locali dell’area della movida. Dopo lunghe indagini e anche grazie all’iuto di testimoni e alle immagini di videosorveglianza i Carabinieri sono arrivati ad arrestare le tre persone che, secondo il giudice, denotano “una allarmante pericolosità sociale”. Al momento rimangono tutti agli arresti domiciliari.