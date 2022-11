Aggressione nella zona dei pub il 1 agosto, arrestati i 3 responsabili

LATINA – Tre uomini di 29, 20e 45 anni sono stati arrestati dai Carabinieri di Latina perchè ritenuti gli autori di una aggressione avvenuta lo scorso 1 agosto nella zona dei pub di Latina. Secondo la ricostruzione dei militari che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e visionato le immagini delle telecamere della zona, i tre accerchiarono un 17enne seduto all’esterno di un bar pretendendo di sapere da lui dove si trovasse un suo conoscente con il quale avevano avuto un diverbio poco prima. Il ragazzo fu prima immobilizzato, poi picchiato con un bastone e infine accoltellato. Fu solo grazie all’intervento di un passante che il pestaggio è stato interrotto. Il 17enne era ricorso alle cure dei sanitari del Goretti riportando una prognosi di diversi giorni. I Carabinieri hanno identificato i responsabili, scoprendo che erano imparentati tra loro e che uno doveva trovarsi agli arresti domiciliari per un altro reato. Su disposizione del Gip di Latina i tre sono finiti ai domiciliari per tentata violenza privata e lesioni aggravate in concorso.

Nelle zone della movida di Latina rimarrà alta l’attenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Latina con l’obiettivo di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini e soprattutto per proteggere e tutelare i giovani dalle pretese illecite e illegittime di coloro che manifestano un’aggressività in una totale mancanza di rispetto per le regole e una evidente spregiudicatezza. Continueranno quindi, assicurano dal Comando, i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, svolte dalle numerose pattuglie impiegate giorno e notte per prevenire la commissione di reati e assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati. “Si ricorda quanto sia fondamentale la collaborazione di tutti, non solo degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto della cittadinanza che è invitata a segnalare al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza”.