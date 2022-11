Aggressione omofoba a Terracina, Daspo urbano per i quattro autori

TERRACINA – Daspo urbano per i 4 uomini che aggredirono a Terracina un 47enne della zona per il suo orientamento sessuale. A proporlo al Questore di Latina la Stazione Carabinieri di Terracina. Le indagini svolte dai Militari hanno premesso l’identificazione e la denuncia dei quattro aggressori e di proporre al Questore di Latina l’applicazione della misura di prevenzione nei confronti degli autori. E proprio per arginare i sempre più frequenti casi di violenza in luoghi di incontro o svago, vengono azionati tutti gli strumenti già utilizzati contro gli ultrà in ambito sportivo, come appunto quello di impedire a giovani che si rendono autori di violenze in zone con numerosi locali pubblici e ad alta frequentazione, di stazionare nelle vicinanze dei locali pubblici per un periodo da sei mesi a tre anni, in analogia appunto per i soggetti colpiti dal DASPO sportivo.

Destinatari dei DASPO Urbano, sono quattro uomini di età compresa tra i 25 ed i 37 anni, italiani, residenti a Fondi tutti con precedenti di Polizia che avevano picchiato l’uomo con calci e pugni. Per questo, erano stati denunciati alla Autorità Giudiziaria, che ha messo nei loro confronti una Ordinanza di Applicazione di Custodia Cautelare agli Arresti Domiciliari e dell’Obbligo di presentazione alla P.G. cui sono tuttora sottoposti.

Scatta così il divieto, per il periodo loro imposto, di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo, ed affini ricadenti nell’area del centro urbano del Comune di Terracina. In caso di violazione i destinatari rischiano la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.