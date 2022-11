Allerta meteo arancione, Gaeta e Formia chiudono le scuole per la giornata di martedì

GAETA – Allerta meteo arancione per la giornata di domani, martedì 22 novembre. Il Comune di Gaeta e quello di Formia hanno ritenuto opportuno prendere alcune decisioni, come l’istituzione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e la chiusura delle scuole.

Il sindaco di Gaeta Cristian Leccese invita alla massima prudenza ed attenzione per la giornata di domani, a partire già dalle prime ore del mattino, ricordando alcune buone pratiche da adottare in caso di allerta meteo. “Ricordo, inoltre, che in caso necessità e/o criticità è possibile contattare i seguenti numeri: 0771.460509, 0771.469300, 3338612280”.

Il sindaco di Formia Gianluca Taddeo ha formato l’ordinanza per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio per la giornata di Martedì 22 Novembre.