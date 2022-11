Artisti per la Casa del Combattente, sabato si inaugura la Collettiva d’arte

LATINA – Prosegue con un nuovo appuntamento la rassegna “Artisti per la Casa del Combattente”, l’iniziativa avviata dal Gruppo di Latina dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI), per promuovere lo storico edificio come “LUOGO DEL CUORE” del FAI che, con il recente aggiornamento della classifica, si trova alla 94a posizione con 1175 voti . Sabato 12 novembre alle 17,30 s’inaugura la Collettiva d’Arte che la pittrice decoratrice Roxy ha voluto organizzare per dare ulteriore sostegno al progetto di raccolta voti per la Casa del Combattente “perché è un luogo storico che rende possibile mettere a disposizione di tutta la comunità di Latina gli spazi per incontri culturali e vorremmo fortemente che tale rimanga perché costituisce un punto di riferimento importante per tutti”.

Gli 11 pittori partecipanti – oltre a Roxy vi sono Carlo Pasqualucci, Andrea Arminio, Bruna Battaglia, Rocco Marcocci, Antonella D’Erme, Gisella Santucci, Greta Pezzoli, Ida Costa, Laura Martufi e Carla Cervelli – che espongono le loro opere di arte contemporanea, ognuna caratterizzata dal proprio stile e dai propri colori, con questo evento vogliono esprimere la propria vicinanza a questa campagna. La mostra si protrarrà fino alla sera di venerdì 18 novembre con ingresso libero con orari 10-13 e 16-20.