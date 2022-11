Baby gang ancora in azione a Latina, setto nasale rotto a un 15enne

LATINA – La Volante di Latina ha individuato il responsabile della violenta aggressione ad un 15enne avvenuta lo scorso sabato all’esterno del Mc Donald’s di via Isonzo, a Latina. In quell’occasione qualcuno aveva colpito la vittima procurandole la frattura del setto nasale, per una prognosi di 20 giorni. E il padre del ragazzo ha deciso di denunciare tutto. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti e le riprese della videosorveglianza del locale, riuscendo a risalire all’autore: si trattava di un altro minorenne, segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. Sono in corso accertamenti per risalire ai motivi della rissa tra minori, purtroppo sempre più frequenti tra i giovanissimi pontini.