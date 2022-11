Claudio Durigon sottosegretario al Ministero del Lavoro

LATINA – Il pontino Claudio Durigon è nella squadra di Governo della premier Giorgia Meloni. Il senatore è stato nominato infatti sottosegretario al Ministero del Lavoro e alle Politiche Sociali, come confermato ieri pomeriggio quando è stato reso noto l’elenco dei 39 sottosegretari del nuovo Esecutivo formato dalla leader di Fratelli d’Italia. Durigon torna così a far parte del Governo dopo le due precedenti esperienze nel corso della passata consiliatura, quando era deputato sempre per il partito di Matteo Salvini.

“Congratulazioni e buon lavoro a Claudio Durigon e a Federico Freni entrati a pieno titolo nella squadra di Governo, rispettivamente come sottosegretario al Ministero del Lavoro e sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanze. Si tratta di una scelta importante: entrambi i dicasteri sono chiamati a scelte impegnative e strategiche per il futuro del Paese, e la competenza sia di Durigon che di Freni sono un valore aggiunto non solo per l’Italia ma anche per tutto il Lazio. Una scelta di elevato profilo, e un importante segnale della Lega che dimostra attenzione alle istanze del territorio, portando al governo esponenti di 8 regioni italiane”.

Lo dichiarano i parlamentari della Lega eletti nel Lazio Simonetta Matone, Giovanna Miele e Nicola Ottaviani.