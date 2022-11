Emergenza rifiuti, vertice in Prefettura a Latina

LATINA – Per cercare soluzioni all’emergenza rifiuti che si prospetta in provincia di Latina e Frosinone vista la chiusura della discarica di Viterbo, si è svolto ieri un vertice in prefettura a Latina. L’obiettivo è lavorare in sinergia con Provincia e Regione Lazio per prendere in esame le possibili alternative. Esclusa l’ipotesi di nuovi abbancamenti nella discarica di Borgo Montello al momento l’unica strada sembra essere quella di inviare i rifiuti fuori regione o all’estero, con un inevitabile aggravio di costi. La Csa di Castelforte ha per esempio, già comunicato che porterà i rifiuti in Olanda e ha già chiesto la rideterminazione della tariffa di conferimento.

La Regione continuerà ora le interlocuzioni con Rida e con la Refecta di Cisterna per cercare soluzioni in grado di scongiurare una possibile emergenza causata dal blocco dei conferimenti.