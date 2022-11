Fenomeno baby gang a Latina, cresce la preoccupazione

LATINA – Sono 16 i ragazzini identificati dopo la rissa che si è verificata domenica sera fuori dal Mc Donald’s in via Isonzo a Latina e in cui 4 sono rimasti feriti e hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari. I Carabinieri di Latina indagano su due ipotesi di reato rissa o aggressione. Ma la situazione preoccupa perché si tratta del terzo caso in sole tre settimane e il fenomeno delle baby gang sembra essere fuori controllo.

Ne abbiamo parlato con la garante dell’infanzia e adolescenza della regione Lazio, Monica Sansoni