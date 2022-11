Grave incidente in via dei Volsci a Latina, 15enne trasferita in eliambulanza a Roma

LATINA – Grave incidente stradale in via dei Volsci a Latina dove è rimasta ferita una 15enne in monopattino. I fatti intorno all’ora di pranzo quando, secondo la prima ricostruzione, un automobilista avrebbe aperto lo sportello della sua auto mentre passava la ragazzina. Immediati i soccorsi, per lei è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza, atterrata nell’area verde nei pressi del ponte della zona di Pantanaccio. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.