Incidente in via Selciatella ad Aprilia, si ribalta cisterna di Gpl

APRILIA – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri ad Aprilia. Un’autocisterna è uscita fuori dalla sede stradale in via Selciatella tra lo svincolo della Pontina e via Torre del Padiglione ribaltandosi. Non ci sono feriti ma si è resa necessaria la chiusura del tratto di strada interessato per consentire ai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme alla polizia locale, di svuotare l’autocisterna in totale sicurezza. Il travaso del carico e le operazioni di svuotamento dell’autocisterna dureranno anche per la giornata di oggi. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco del Nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) con esperti dei comandi di Roma e Napoli.