Incidente mortale sulla Pontina a Terracina, muore un uomo di 79 anni

TERRACINA – Incidente stradale mortale questo pomeriggio, poco dopo le 13 sulla Pontina, all’altezza di Terracina. Il sinistro si è verificato all’altezza del km 104+200 dell’arteria stradale, a perdere la vita una uomo di 79 anni che era alla guida di una Ford Fiesta. Secondo le prime informazioni la vittima usciva da una stazione di servizio per immettersi sulla Pontina in direzione Latina quando si è scontrato con un’altra auto che sopraggiungeva nella stessa direzione, una Honda Crv condotta da un uomo di 55 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare. I rilievi sono affidati alla Polizia Stradale che ora dovrà ricostruire anche la dinamica del sinistro.