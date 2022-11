Incidente su via Le Pastine a Sermoneta, muore 59enne di Cisterna

SERMONETA – Un uomo di 59 anni, Umberto Porcelli, è morto in un incidente che si è verificato su via Le Pastine a Sermoneta. Secondo una prima ricostruzione l’uomo era a bordo della sua Fiat Panda quando è uscito di strada ed è finito contro un ponticello e poi al lato della carreggiata. Sono stati i Vigili del fuoco, intervenuti insieme ai sanitari del 118, alla Polizia Locale e ai Carabinieri, a estrarlo dalle lamiere. Per lui non c’era già più nulla da fare. Probabile che l’uomo abbia avuto un malore. La dinamica del sinistro comunque è ancora in fase di accertamento. Umberto Porcelli abitava poco distante dal luogo del sinistro.