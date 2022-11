La deputata pontina Giovanna Miele nelle commissioni Istruzioni e Finanze

LATINA – La deputata pontina Giovanna Miele è stata inserita nella Commissioni Cultura, Scienze e Istruzione e nella Commissione Finanze di Montecitorio che è sono state formate ieri. “Due incarichi di grande responsabilità che affronterò con impegno e determinazione lavorando su temi fondamentali per il futuro del nostro Paese. In particolare la scuola e la formazione sono due temi fondamentali per vincere le sfide del futuro. Allo stesso tempo il rispetto degli equilibri economici e finanziari dello Stato e il controllo delle spese, evitando inutili sprechi improduttivi è il modo migliore per garantire la tenuta di pensioni, stipendi e investimenti degli italiani”, scrive sui suoi profili social la deputata della Lega Giovanna Miele.