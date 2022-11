La Lega presenta le opere sbloccate e gli investimenti futuri

LATINA – Si è svolta oggi pomeriggio la conferenza stampa dell’onorevole della Lega Claudio Durigon e il consigliere regionale Angelo Tripodi con un importante tema all’ordine del giorno: lo sblocco di diversi milioni di euro per importanti opere per la provincia di Latina, dalla Roma – Latina, via Apriliana, la Tangenziale di Latina e via Foce Verde. Salvate anche le opere complementari della Roma – Latina per un ammontare di diversi milioni di euro.

Domenico Ippoliti ne ha parlato con Angelo Tripodi