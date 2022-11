Latina, dichiarata la morte cerebrale per l’uomo di 30 anni indiano travolto dal treno

LATINA – Non ce l’ha fatta l’uomo indiano di 30 anni che sabato sera è stato travolto da un Intercity alla stazione di Latina Scalo. Fatale una distrazione: l’uomo era al telefono, aveva oltrepassato la linea gialla, pericolosamente vicino allo spazio dei binari e non ha sentito arrivare il convoglio che lo ha travolto. Le sue condizioni erano parse subito disperate e ieri è stato dichiarata la morte cerebrale dai medici del reparto di Rianimazione del Santa Maria Goretti di Latina. Ora sarà la Polizia Stradale a dover ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, secondo la prima ricostruzione sembra che il 30enne fosse di spalle al treno, il macchinista ha suonato ma lui non ha sentito, purtroppo non si trovava nella zona di sicurezza e l’impatto è stato inevitabile.