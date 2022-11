Maltempo: alberi in strada e allagamenti. Sulla Pontina crolla l’insegna di un distributore

LATINA – Alberi caduto sul manto stradale, in particolare sulla Litoranea a Sabaudia, ma anche a Latina, Latina Scalo, proprio all’interno della scuola e ad Aprilia. Sulla Pontina poi si sono registrati forti rallentamenti per l’insegna del distributore che si trova all’altezza di Latina che è crollato a terra. Sul posto sono intervenuti Polizia Locale e Vigili del fuoco che ora sono a lavoro anche sulle altre segnalazioni arrivate nel corso della notte per la tromba d’aria che si è abbattuta in particolare sulle zone del litorale.

Qualche allagamento si è registrato nella zona del sud pontino che era quella più attenzionata dopo i disagi provocati dall’acqua sabato scorso. Il problema questa volta non sono le piogge ma la mereggiata, come ci ha spiegato il sindaco di Formia Gianluca Taddeo questa mattina, anche se la situazione, spiega è sotto controllo.

Per oggi comunque le scuole sono chiuse in quasi tutti i comuni pontini. I sindaci ieri hanno emesso le ordinanze per la sola giornata di oggi.