Norma celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne

NORMIA – Il comune di Norma celebra, venerdì 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con un doppio appuntamento, promosso dalla consulta delle donne di Norma, in collaborazione con l’assessorato alle parità di genere. La mattina presso la sede comunale nell’area antistante verrà posta sulla panchina rossa una targa con una frase scelta dai bambini delle scuole elementari, che hanno approfondito il tema attraverso un attento lavoro seguito dalle insegnanti.

Canti, riflessioni, testi verranno letti anche dagli alunni delle scuole medie, per dire a gran voce il no alla violenza. Il pomeriggio alle ore 17 presso l’aula magna del nuovo plesso scolastico si inizierà con la proiezione del cortometraggio “prima che sia troppo tardi”, girato nel paese la scorsa primavera, a cui hanno partecipato alcuni rappresentanti delle istituzioni. Tutto sarà poi affidato alla musica, linguaggio universale, con il concerto del duo tarabbedas, con Cinzia Merletti e Filio’ Sotiraki. A chiudere l’esibizione di danza dell’asd Sporting club Norma. “Questa giornata- dichiara il Sindaco Andrea Dell’Omo- chiude un percorso in cui l’impegno della nostra amministrazione è sentito e costante nel corso dell’anno, con iniziative pubbliche come la “notte rosa” e la progettualità nelle Scuole. Riteniamo che la sensibilizzazione sia la base sulla quale edificare la cultura del rispetto”