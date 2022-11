Plastic Free Latina, appuntamento domenica a Foce Verde

LATINA – E’ in programma domenica 13 novembre l’iniziativa organizzata da Plastic Free di Latina per la raccolta dei rifiuti sul territorio. L’associazione di volontariato infatti, ha come obbiettivo quello di liberare il mondo dall’inquinamento da plastica.

All’iniziativa di domenica parteciperanno i volontari dell’associazione, altre associazioni locali, e singoli cittadini che vorranno unirsi. L’appuntamento è alle 9.30 presso piazzale dei Navigatori a Foce Verde e la raccolta dei rifiuti interesserà sia il tratto di spiaggia antistante che la stessa piazzetta. L’invito è aperto a tutti.