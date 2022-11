Pontina, al via i lavori su Ponte Badino: da stasera cambia la circolazione

TERRACINA – “Sarà un’opera all’avanguardia con condizioni di sicurezza ottimali”, sono le parole utilizzate ieri in un vertice in Prefettura a Latina dal responsabile Anas per il Lazio, l’ingegner Marco Moladori riferendosi ai lavori che inizieranno questa sera, sul tratto del Ponte Badino a Terracina e che prevederanno al chiusura del tratto di strada fino a maggio 2023. Al vertice, oltre al Prefetto di Latina Maurizio Falco e ai vertici Anas, hanno partecipato anche il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e la polizia stradale.

Per il Prefetto Falco questo intervento è fondamentale e sottolinea “La volontà di fare rete per realizzare tutto in tempi adeguati per salvaguardare le attività economiche. Anas è stata a questa sfida, così come la Provincia e la Prefettura”.

CRONOPROGRAMMA

Il tratto di strada chiuderà questa sera alle 20 e i lavori dovrebbero essere completati entro la fine di maggio 2023 per consentire una stagione turistica senza disagi. La circolazione cambierà in questo modo: il transito dei mezzi pesanti sarà interrotto dal km 95 al 105 e il traffico deviato dalla Pontina alla via Appia attraverso la Migliara 53. Gli altri veicoli saranno deviati sulla Migliara 58 e chi invece proviene da Terracina potrà percorrere Via Badino Vecchia che rimarrà a doppio senso di circolazione e potrà essere utilizzata anche dai fornitori delle attività commerciali della zona.

Sui tre percorsi Anas ha previsto delle somme per cercare di migliorare lo stato delle pavimentazioni che si andranno a caricare di traffico. “Sul percorso che supera Ponte Badino nella parte bassa siamo già intervenuti e nel giro di una settimana abbiamo fatto 1,3 chilometri di pavimentazione in modo che i percorsi locali siano in condizioni ottimali per far transitare in tutta sicurezza gli utenti”, spiega l’ingegnere.

COSTI

I lavori per Ponte Badino costeranno 4 milioni e 300mila euro, riguarderanno 90 metri, tre campate, e comprendono la demolizione e ricostruzione dell’impalcato.