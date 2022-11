Salvatore De Meo: “Importante spiegare ai cittadini l’importanza dell’Europa”

LATINA – Si è svolto a Latina, presso l’Hotel Europa, il convegno “Insieme in Europa – Opportunità per imprese, Enti e cittadini”, ispirato alla piattaforma web “Insieme in Europa”, fortemente voluta e realizzata dall’on. Salvatore De Meo, presidente della Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo, per promuovere tutti i bandi e i finanziamenti che l’Unione europea, direttamente o indirettamente, mette a disposizione delle imprese, degli Enti locali e dei cittadini.

L’importanza e i motivi di questa iniziativa sono stati raccontati dallo stesso onorevole nel corso dell’incontro.

Lo ha intervistato per noi Domenico Ippoliti