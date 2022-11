Stabilimenti balneari nel mirino della Finanza: 800mila euro evasi e 20 lavoratori irregolari

SUD PONTINO – Nell’ ampia cornice di contrasto alle diverse forme di illegalità tributarie ed economico-finanziarie relative al settore turistico, Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate di Latina hanno constatato diverse violazioni alle normative sulla disciplina dei settori tributario, contestando a operatori balneari e stabilimenti un imponibile sottratto al fisco di oltre 800mila euro, oltre a irregolarità in relazione a più di 20 posizioni lavoristiche e d’impiego.

L’esecuzione congiunta dei diversi servizi ispettivi nasce nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo eseguite dagli organi dell’Amministrazione Finanziaria per contrastare il diffuso fenomeno del “sommerso d’azienda”.

L’indagine è partita da una prima fase di censimento delle posizioni “a rischio”, condotto attraverso una mappatura dei soggetti economici nel settore dei servizi balneari attivi sul litorale del Sud-Pontino e una successiva mirata attività di analisi sui target che, pur operando e percependo redditi, avevano omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali nel periodo d’imposta 2019 o che recassero parametri di affidabilità anomali e sintomatici di violazioni fiscali.

Gli elementi acquisiti sono stati poi ulteriormente approfonditi alla luce degli elementi di fatto accertati con l’attività “sul campo” e la documentazione esibita in sede di accesso presso le attività imprenditoriali, raccogliendo così ulteriori conferme sulle condotte irregolari ipotizzate.

Gli indizi di evasione raccolti, hanno quindi consentito di ricostruire le effettive somme incassate ma non dichiarate.

Sono state accertate irregolarità per più di 20 lavoratori, o perché sprovvisti della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, o perché retribuiti “in nero” o ancora per violazioni alla normativa gius-lavoristica, che mira a che contrastare anche le forme di sfruttamento del lavoratore.