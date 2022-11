Visita del Generale di Corpo d’Armata Enzo Bernardini, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”

LATINA – Il Generale di Corpo d’Armata Enzo Bernardini, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, già vice Comandante Generale dell’Arma è giunto oggi in visita a Latina, per porgere il proprio saluto e gli auguri in vista delle imminenti festività natalizie, a tutti i militari del Comando Provinciale di Latina ed alle loro famiglie. L’alto Ufficiale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Col. Lorenzo D’Aloia, dalle varie componenti dell’Arma locale, dei reparti speciali, dall’A.N.C. e dai delegati della rappresentanza militare. Nella stessa mattinata ha incontrato il Vescovo S.E. Mons. Mariano Crociata, il Prefetto di Latina dott. Maurizio Falco, il Commissario straordinario di Latina, Prefetto Carmine Valente, il Presidente del Tribunale Caterina Chiaravalloti e il Procuratore Aggiunto della Repubblica di Latina dott. Carlo La Speranza.

Il Comandante si è soffermato con il personale dell’Arma dei Carabinieri di Latina, congratulandosi per l’impegno ed i risultati conseguiti, riconosciuti ed apprezzati anche dall’Autorità locali. Il Comandante Interregionale ha ribadito la necessità di salvaguardare il prezioso patrimonio conseguito dai Carabinieri d’Italia nel corso di una lunga storia, costellata di sacrifici eroici e di gesti quotidiani svolti tra la gente comune. Ha quindi ribadito fortemente come l’Istituzione, forte di una capillare struttura radicata sul territorio, rappresenti un baluardo di legalità, così come lo è stata negli anni più bui del nostro paese quando, l’alto spirito di abnegazione e l’incondizionata dedizione al dovere sono costati ai Carabinieri un grosso tributo di sangue. Ha poi sottolineato come siano questi i nobili valori a cui devono ispirarsi i Carabinieri di ogni ordine e grado, animati profondamente dalla passione, dall’entusiasmo e dalla condivisione di ogni sforzo, nell’ascolto continuo dei bisogni e nella comprensione delle necessità di ognuno. Il Generale ha, infine, salutato il personale esortandolo a proseguire nell’incessante vicinanza ed assistenza a tutti i cittadini.

A margine della visita, il Generale ha omaggiato il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, consegnando al col. Lorenzo D’Aloia un crest del Comando Interregionale e ricevendo, a sua volta, una stampa e alcuni libri inerenti le origini della provincia di Latina.