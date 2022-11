Wake Up – rESISTIAMO, fino al 27 novembre il Festival transfemminista a Latina

LATINA – Dal 18 al 27 Novembre 2022, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza di genere (25 novembre), l‘Associazione Centro Donna Lilith presenta Wake Up – rESISTIAMO, il primo Festival transfemminista di Latina e provincia.

Dopo lo stop forzato della pandemia, tornano una serie di eventi in presenza che coinvolgono tutto il territorio di Latina, rivolti a tutta la popolazione di ogni fascia di età. La Presidente Francesca Innocenti dichiara “è di fondamentale importanza che l‘associazione, per questo 25 Novembre, abbia deciso di continuare il lavoro di sensibilizzazione e divulgazione delle pratiche di contrasto alla violenza di genere attraverso una serie di attività volte a favorire una maggiore consapevolezza di sé e decostruire gli stereotipi di genere che, nostro malgrado, apprendiamo fin da piccoli/e. Ci

riprendiamo quindi degli spazi pubblici e privati per riattivare il confronto e una riflessione; per provare così a scardinare quello che è un fenomeno che ha radici prettamente culturali.”

La realizzazione di tutte queste iniziative è stata resa possibile grazie alla donazione ricevuta da Friends & Partners in occasione del concerto ”Una. Nessuna. Centomila” svoltosi 11 giugno 2022 a Campovolo (RE).

Wake Up – rESISTIAMO prevede perfomance, spettacoli di stand upcomedy, tavole rotonde con attivisti ed attiviste di fama nazionale, laboratori formativi ed artistici. Obiettivo del festival è comunicare la violenza di genere, stereotipi di genere provando ad uscire dall‘ottica binaria uomo-donna dando possibilità a tutte le identità di rappresentarsi e raccontarsi con i loro corpi.

Primo evento sarà il 18 Novembre presso il locale Cerbero (Via Giuseppe Garibaldi, 7) di Latina dal titolo ”Corpi che esistono” con un talk con Megazinne, Le recensioni non richieste e Daphne Bohémien, che saranno protagonistə della serata di apertura di Wake Up – rESISTIAMO, che vuole ”risvegliare” e ”resistere”, un grido di liberazione di tutti i corpi che ogni giorno vengono invisibilizzati, cancellati, repressi e marginalizzati. Corpi non conformi o che vengono stigmatizzati per il semplice fatto di esistere ed esprimersi fuori dai canoni binari. Il 20 Novembre alle 17:00 al Teatro Fellini di Pontinia appuntamento per la tavola rotonda ”La violenza di genere in ottica inteserzionale” con la scrittrice e femminista Djarah Kan, Sveva Basirah Balzini, attivista femminista, Collettivo Marsha, collettivo transfemminista & LGBT+ di Aprilia, Arcigay seicomesei Latina, Dalila Bagnuli, attivista body-positive e fat-acceptance, Giulia Gazzo, attivista e divulgatrice, Marika Marciano, attivista e femminista, e il collettivo transfemminista Obiezione Respinta.

Saranno poi attivati laboratori creativi, in collaborazione conl‘Associazione Rublanumaps, per i giovani e le giovani dai 3 ai 15 anni, coinvolgendo anche l‘Istituto Comprensivo Natale Prampolinie la libreria” A testa in giù” di Latina (Via E. Cialdini, 36) .Lunedì 21 Novembre dalle16.30, presso la libreria a “Testa in giù”per un laboratorio esperienziale per superare gli stereotipi di genere attraverso letture, giochi, attività ludico-ricreative. La partecipazione è limitata a 10 bambinə di età compresa tra i 3 e i 6 anni (Per prenotazioni info@centrodonnalilith.it)

Martedì 22 Novembre dalle 9:00, presso Istituto Comprensivo Statale “Natale Prampolini” (Str. Montello, 2) di Latina, si terrà il laboratorio “Mattonelle d’artista”, organizzato in collaborazione con Rublanum aps, un momento laboratoriale preceduto da un confronto e di riflessione con le alunne e gli alunni della scuola.

Mercoledì 23 Novembre dalle 15:00 presso la nuova sede del Centro Donna Lilith (Via Farini 2) di Latina si terrà il laboratorio, curato da Rublanum,“Officine Urbane”, in collaborazione con l’artista pontina La Franz. La partecipazione è limitata a 10 ragazzə. Possono partecipare ragazzə di età compresa tra i 10 e i 15 anni (per prenotazioni info@centrodonnalilith.it) Il 25 novembre effettueremo attività di sensibilizzazione e divulagazione per la cittadinanza in vari comuni della nostra provincia. Sabato 26 novembre anche il Centro Donna Lilith parteciperà alla manifestazione

nazionale organizzata da “Non una di meno” Gran Finale il 27 novembre alle ore 19:00 presso il locale Maracaibo di Latina con il talk sulla violenza di genere digitale con il Collettivo Clara e a seguire after show con i Maronna.