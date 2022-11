World Skate Game, Stefano Pedrizzi: “Grande opportunità per Latina”

Non è tutto perchè prossimi mesi partirà anche il progetto “Monopattiamo”, promosso dall’associazione Csc – Città Sport Cultura di Latina in collaborazione con la Fisr (Federazione Italiana Sport Rotellistici) ed i più grandi campioni del monopattino, attraverso il quale le piazze e gli skatepark d’Italia diventano il palcoscenico dello spettacolo per chi ama questa disciplina e per chi vorrà appassionarsi a questo mezzo. I migliori atleti e scooter riders saranno i protagonisti, con acrobazie aeree da cardiopalma e trick incredibili per promuovere lo sport e la cultura dell’utilizzo del monopattino.

“E’ un mezzo ormai molto diffuso per la mobilità quotidiana usato prevalentemente dai ragazzi come mezzo di trasporto ma ultimamente il suo utilizzo è diventato un vero e proprio sport tanto che il Monopattino sarà disciplina olimpica -conclude Stefano Pedrizzi- Latina ha tutte le caratteristiche per diventare città protagonista di questo sport e il nostro progetto va in tale direzione, oltre ad avere risvolti importanti legati alla educazione stradale dei giovani. L’obiettivo è contribuire ad evitare gli incidenti legati all’utilizzo del monopattino e consentire ai nostri ragazzi di conoscere fin da piccoli il corretto comportamento da tenere sulla strada”.