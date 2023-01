Allaccio alla nuova condotta idrici, scuole chiuse oggi a Sezze Scalo

SEZZE SCALO – Il sindaco di Sezze Lidano Lucudi ha firmato ieri un’ordinanza per la chiusura delle scuole di Sezze Scalo nella giornata di oggi. L’ordinanza si è resa necessaria per alcuni lavori di ammodernamento della rete idrica di Sezze Scalo. Nello specifico, si sta provvedendo al collegamento della nuova condotta che migliorerà il servizio idrico e ridurrà i disagi dei cittadini soprattutto durante il periodo estivo. Della chiusura non è interessato il plesso “Bottoni” in località Ceriara.