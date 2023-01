Cade in un canale e perde l’orientamento, salvato dai Vigili del fuoco

SANTI COSMA E DAMIANO – Ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Santi Cosma e Damiano per cercare un uomo di 78 anni residente in zona che risultava scomparso. Tramite l’utilizzo di apparecchiature gps e supportati anche da alcune associazioni locali di protezione civile, carabinieri e polizia locale, poco prima delle 22 il personale dei vigili del fuoco è riuscito a rintracciare l’anziano che si trovava in evidente stato confusionale, in aperta campagna in un canale di scolo. Recuperato, è stato consegnato al personale sanitario per le cure del caso.