Controlli dei Nas nei canili, chiuso un rifugio a Latina e 3 strutture sanzionate

LATINA – Controlli nei canili e gattili pubblici e privati in Italia da parte dei Carabinieri del Nas con l’obiettivo di accertare la corretta conduzione delle strutture e lo stato di benessere degli animali. Sono stati ispezionati complessivamente 876 canili dei quali 244 sono risultati irregolari (pari al 27%), sanzionando 29 persone per violazioni penali e 230 per illeciti amministrativi, per complessivi 180 mila euro. Nei casi più gravi gli interventi hanno portato al sequestro di 26 strutture e di 871 animali.

Le ispezioni hanno interessato anche la provincia di Latina, con 12 strutture controllate, allevamenti, strutture di addestramento e pensioni. In tre casi sono emerse irregolarità dal punto di vista autorizzativo e organizzativo e per inadeguatezze strutturali e per due delle strutture è stata proposta la sospensione dell’attività con l’obbligo di ripristino delle condizioni adeguate. Inoltre un rifugio per cani, che contava 48 esemplari di diverse razze, è stato sottoposto a sequestro amministrativo per mancanza di autorizzazione, gravi carenze strutturali, carenti condizioni igienico sanitarie e violazione degli obblighi di registrazione degli animali all’anagrafe canina. Il valore complessivo dei cani e della struttura sequestrata ammonta a circa 200mila euro. Sono invece di 9.500 euro totali le sanzioni amministrative elevate.