Daspo per due tifosi del Taranto: lanciarono fumogeni in campo al Francioni

LATINA – Il Questore di Latina ha emesso un Daspo nei confronti di due tifosi del Taranto che durante la partita contro il Latina dello scorso 8 ottobre al Francioni, hanno accesso dei fumogeni sugli spalti, per poi lanciarli sul campo da gioco mentre era in corso la partita. Grazie anche alle riprese della polizia scientifica, i due sono stati identificati dalla Digos e denunciati per il lancio di materiale pericoloso all’interno di impianti sportivi. La gravità delle condotte, la presenza di altri tifosi nel settore in cui è stato acceso il fumogeno, la vicinanza ai calciatori del punto in cui è stato lanciato il petardo e il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno indotto il Questore a emettere il provvedimento che vieta ai due uomini l’accesso – su tutto il territorio nazionale – ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive per la durata di anni uno.