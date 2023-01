Ex violento fermato dalla Polizia a Cisterna

CISTERNA – La Polizia di Latina ha arrestato l’autore di ripetuti comportamenti persecutori e di violazione di domicilio, danneggiamento e furto ai danni della ex compagna, aggravato dalla inosservanza delle prescrizioni derivate dalla condizione di sorvegliato speciale di Polizia. I poliziotti di Cisterna sono intervenuti qualche sera fa su segnalazione di una donna che, avendo udito un forte rumore dal cortile della sua abitazione, aveva notato la propria auto danneggiata. Sul posto l’ex fidanzato che, non avendo accettato la fine della relazione, ha chiesto un ulteriore incontro per poi scavalcare la recinzione del cortile e afferrare la malcapitata che è riuscita a divincolarsi e fuggire in casa, richiedendo l’intervento della Polizia. L’aggressore ha danneggiato anche la porta di ingresso e si è fermato solo grazie all’arrivo del poliziotti. Accertato come l’uomo si fosse già reso responsabile di analoghi comportamenti e di messaggi minatori, si è proceduto al suo arresto, convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto la misura della custodia in carcere.