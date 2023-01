Il 18 febbraio al D’annunzio arriva Tullio De Piscopo

LATINA – Si torna al Teatro D’Annunzio di Latina. L’Associazione Culturale Eleomai lo fa con un ospite d’eccezione, Tullio De Piscopo, con un viaggio musicale attraverso le sue esperienze dove si intrecciano tamburi e percussioni. Immersi in questi mood, si potranno ascoltare brani per sola batteria, gli storici assoli di Tullio come Melodic Drum, accanto a pagine musicali di standard jazzistici. Regalerà al pubblico brani di grande successo del suo repertorio pop e l’atmosfera dei caldi suoni del Mediterraneo e dei vicoli di Napoli. Ad accompagnarlo ci saranno Paolo “Paul” Pelella al basso, Domenico Basile alle chitarre, Bruno Manente alle tastiere e Paolo Scairato alle percussioni

“Proviamo ad immaginare quanta musica e quanti artisti ha incontrato e quanti spartiti musicali sono passati nelle sue mani – spiega l’associazione Eleomai – a cominciare dalle magiche note di Libertango con Astor Piazzolla con il quale ha realizzato ben 10 LP percorrendo tutta la storia del grande Maestro, al sound mediterraneo del fratello in Blues Pino Daniele, alle intramontabili notti jazzistiche.Immaginiamo le esibizioni da Umbria Jazz ai Festivals d’oltreoceano assieme ai grandi del jazz come Gerry Mulligan, Wood Shaw, John Lewis, Bob James, Chet Baker, Slide Hampton e grandi collaborazioni con artisti italiani come Pino Daniele, Franco Battiato, Fabrizio De Andrè”.

Infoline 338 4874115

Prevendita biglietti: www.boxol.it

Costo a partire da € 12