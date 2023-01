Il ricordo: Edith Fischhof ospite al Teatro Fellini di Pontinia

PONTINIA – Si sta svolgendo in questo momento al Teatro Fellini di Pontinia, l’incontro con una delle sorelle ebree scampate alla persecuzione nazista grazie all’aiuto di un maresciallo dei Carabinieri di Sonnino.

Un evento inserito nel programma di iniziative organizzate dal Comune per la Giornata della Memoria. Ospite del sindaco, Dottor Eligio Tombolillo e di tutti i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, Edith Fischhof Gilboa è una delle sorelle ebree salvate dalla persecuzione nazista dal maresciallo dei carabinieri Giuseppe Ippoliti, di origini sonninesi. Lo stesso Ippoliti e la moglie Teresa Zani sono stati riconosciuti di recente dallo stato di Israele come “Giusti tra le Nazioni”. Accompagnata dal pronipote di Ippoliti, il Dottor Paolo Ippoliti, la signora Fischhof sta raccontando la sua storia incontrando gli studenti dell’Istituto Comprensivo Manfredini e dell’Istituto Comprensivo Verga, alla presenza delle rispettive dirigenti, dottoressa Zuccaro e la dottoressa Fiume. Parteciperanno inoltre la Comandante della Polizia Municipale di Pontinia, Giovanna Boschetto, un delegato del Comando Provinciale dei Carabinieri ed il Comandante della Stazione locale dell’Arma.

Presente anche Luciano De Angelis, sindaco di Sonnino, Comune che ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria alla signora Edith. Un momento particolare della manifestazione sarà dedicato ai nove ragazzi delle scuole medie della città appena rientrati da un viaggio ad Auschwitz, interamente finanziato dall’Amministrazione. L’evento sarà proposto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Pontinia.