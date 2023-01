Incidente in via del Lido a Latina, gravi due giovani

LATINA – Grave incidente ieri pomeriggio su via del Lido a Latina. Due giovani sono rimasti feriti gravemente nell’impatto tra una moto e un suv. Necessario anche il trasferimento in eliambulanza di uno dei due feriti, un ragazzo di 18 anni, al San Camillo di Roma. Il sinistro si è verificato intorno alle 17 nei pressi della rotonda con via Nascosa dove, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, i due mezzi si sono scontrati. Pesanti anche i disagi alla circolazione perché per svolgere i rilievi è stato necessario chiudere il tratto di strada. Lunghe file si sono registrate lungo via del Lido. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco, la polizia locale, che ha effettuato i rilevi, e la polizia di Stato. Sarà la Polizia Locale a dover stabilire la dinamica.