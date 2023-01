Latina Calcio ad un passo dal trequartista Lorenzo Peschetola

LATINA – Mentre il Latina ha iniziato a preparare sui campi della Samagor il match infrasettimanale con la Viterbese, in programma mercoledì alle 21 al Francioni, la società è impegnata a chiudere due trattative entro la chiusura del mercato di riparazione, prevista per domani sera. Alla corte di mister Di Donato dovrebbe arrivare un talentuoso trequartista classe 2003, di proprietà dell’Inter: si tratta di Lorenzo Peschetola, reduce da una parentesi con il Foggia. Per lui si profila un ingaggio in prestito.