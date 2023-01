Open day per i passaporti, uffici presi d’assalto: in 300 in fila

LATINA – Sono state oltre 350 le persone che oggi hanno voluto approfittare dell’open day organizzato dalla Polizia per agevolare il rilascio dei passaporti, senza la prenotazione on line di un appuntamento e con la possibilità del rilascio del documento “a vista”. L’ufficio però chiuderà fra poco e al momento sono più della metà ancora le persone che attendono il proprio turno. La fila ha iniziato a formarsi già dalla notte scorsa, proprio perché in molti hanno previsto l’affluenza massiccia, considerando i tempi lunghi per la richiesta di rinnovo. Al momento, per esempio, non è possibile prenotare un appuntamento, neanche tramite Spid. Non ci sono posti disponibili, in nessun ufficio provinciale. Stesso discorso per il passaporto elettronico: non è possibile prenotare almeno fino a maggio, ovvero fino a quando è possibile visionare il calendario degli appuntamenti.

ORE 7:30 – Persone in fila anche dall’1 di questa notte davanti a Palazzo M dove oggi la Polizia ha programmato un “Open Day” per agevolare il rilascio dei passaporti, senza la prenotazione on line di un appuntamento e con la possibilità del rilascio del documento “a vista”. Gli Uffici sono stati aperti alle 8 e lo rimarranno fino alle 12:30, ma sono più di 300 le persone in fila in questo momento e chi è presente afferma che gli sportelli aperti al pubblico non sono sufficienti a reggere tutta l’affluenza. Sono appena 3, a fronte però di una ampissima richiesta.

La lunga fila ha iniziato a formarsi alle prime ore dell’alba. La prima persona si è presentata all’una di notte, poi a seguire dalle 5 in poi fino ad arrivare alle 300 attuali. Dalle primissime informazioni pare che se ne potranno accettare però solo fino a 200.