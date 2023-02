Al Cinema Oxer torna la rassegna “Lingua madre”

LATINA – Torna “Lingua Madre”, la rassegna cinematografica in lingua originale del cinema Multisala Oxer. Una selezione di film d’autore in prima visione il MARTEDì sera alle 21:00 in lingua originale (non sempre in inglese) in collaborazione con l’Accademia Britannica di Latina e Mad Museo d’Arte Diffusa. Quest’anno saranno proposti più film in programmazione anche lo stesso giorno e saranno sempre sottotitolati in italiano.

Si parte di martedì 14 febbraio alle 21 con due film statunitensi in sala in prima visione THE SON di Florian Zeller e TÀR di Todd Field.

Affiancata alle proiezioni serali ci saranno anche una proiezione pomeridiana alle 16:30 dedicata agli studenti più giovani quindi invitiamo sin da ora chi fosse interessato tra insegnanti e studenti a contattare il cinema per le prenotazioni alla mail: Multisala.Oxer@alice.it. Le visioni ospiteranno anche le mostre d’arte contemporanea di due autrici contemporanee con progetti artistici internazionali quali Anja Kunze e i dipinti-installazione “Mother” e Maria Antonietta Scarpari con collages e disegni elaborati con banconote ispirate ai dollari “Money-Honey-Money” entrambe curate da Fabio D’Achille. Mad ha inaugurato recentemente il progetto artistico delle mostre “in inglese” all’Accademia Britannica di Latina che coinvolge gli artisti di Mad con mostre di respiro internazionale e che comunque parlano, oltre al linguaggio dell’arte, più direttamente ad un pubblico non per forza italiano: “Lennon” di Alessandra Chicarella, “Flowery bodies” di Antonella D’Auria, “Fragments” di Piero Sanna e “365 days” di Rinaldo Paoletti (tutte visitabili nella sede di via Bruxelles 55 fino al 31 marzo)