Amministrative, si torna al voto il 14 e 15 maggio

LATINA – Latina e altri 7 comuni pontini andranno al voto i prossimi 14 e 15 maggio, è stata infatti fissata la data delle elezioni amministrative dal Governo al termine dell’ultimo Consiglio dei Ministri di ieri.

“Il Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi – si legge nella nota – ha informato il Consiglio dei Ministri in relazione all’individuazione, nei prossimi 14 e 15 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 591 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 13 capoluoghi di provincia (Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso, Vicenza). Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 28 e 29 maggio 2023”.