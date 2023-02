Calciomercato, a Latina arrivano 4 nuovi giocatori tra cui il figlio d’arte Ganz

LATINA – Nell’ultimo giorno di Calcio mercato, il Latina ha dato il via a una serie di cambiamenti importanti. Arriva nella corte di Mister Di Donato un figlio d’arte. E’ Simone Andrea Ganz, che arriva in prestito dalla Triestina fino al 30 giugno, con diritto di riscatto. Figlio di Maurizio Ganz, Simone è un attaccante classe 1993. Inizia la sua carriera nelle giovanili del Milan, arrivando fino alla prima squadra, con la quale esordisce anche in Champions League. Alla Triestina la società nerazzurra cede invece Andrea Tessiore. Lascia il Latina calcio anche l’attaccante Francesco Margiotta ceduto al Novara Football Club.

Gli altri innesti del Latina riguardano Federico Furlan, centrocampista classe 90’ che si è formato nelle giovanili del Milan, Lorenzo Peschetola, in prestito dall’Inter fino al 30 giugno e l’esterno d’attacco Daniel Bezziccheri, dall’FC Chiasso, club militante nella Promotion League Svizzera.