Codice rosso, donna di Sabaudia salvata dai Carabinieri

SABAUDIA – I Carabinieri di Sabaudia hanno arrestato un uomo di 48 anni, di origini straniere per maltrattamenti in famiglia. Da anni ormai picchiava la moglie, anche alla presenza dei figli minori. Aveva inoltre impedito alla donna di avere relazioni con il mondo esterno all’ambito strettamente familiare, l’aveva sottoposta ad un sistema di vita particolarmente vessatorio, prospettandole gravi conseguenze per lei e i figli, in caso avesse disobbedito ai suoi ordini. La costringeva sotto minaccia al rispetto di ogni sua disposizione, sulle modalità di vita in comune.

Alla fine, esasperata, a dicembre scorso, si era rivolta ai Carabinieri ma l’uomo l’aveva avvicinata dicendole che l’omicidio del fratello, avvenuto in India, era stato commissionato proprio da lui. Omicidio che al momento è oggetto di interesse investigativo da parte delle Autorità Indiane e Italiane. La donna però ha avuto il coraggio di affidarsi ai Carabinieri, che in sinergia con la procura di Latina, sono riusciti a salvare sia la donna che i due figli minori. Il marito violento è stato arrestato e tradotto in carcere.