Colluttazione con il ladro, ferito addetto alla sicurezza del supermercato

LATINA – Ha tentato di rubare prodotti all’interno di un supermercato al Piccarello di Latina, ma è stato visto dagli addetti alla sicurezza mentre usciva ed è stato bloccato davanti alla porta. Solo che in quel momento è scoppiato il parapiglia, l’uomo ha tentato di fuggire e quando è stato bloccato ha reagito in maniera violenta, l’addetto alla sicurezza ha sbattuto contro un vetro ed è rimasto ferito, ma è riuscito a non mollare la presa dal malvivente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno portato in caserma il ladro. L’addetto alla sicurezza invece è stato portato in ospedale dai sanitari del 118 visto il dolore alla spalla, alla testa e anche il bruciore agli occhi probabilmente causato da uno spray urticante usato dal ladro.