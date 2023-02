Controlli del Nas negli studi dei medici di medicina generale

FORMIA – I Carabinieri del Nucleo antisofisticazione hanno controllato gli studi medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. L’obiettivo dei controlli era, tra gli altri, quello di accertare la presenza del medico nello studio nei giorni e negli orari comunicati all’Asl e svolgere una verifica generale sulla corretta conduzione dell’ambulatorio.

A Latina sono stati effettuati 54 controlli, 32 dei quali presso studi medici della provincia pontina e 22 di quella di Frosinone. Nel territorio pontino, nella zona di Formia, tre studi medici sono risultati non conformi per inosservanza all’accordo collettivo nazionale. E’ stata anche inoltrata la segnalazione ai competenti Uffici Regionali Asl di Latina per carenze igienico-sanitarie e strutturali, per mancanza informazione circa gli orari di ricevimento e dei medici aderenti all’Ucp.