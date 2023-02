Dopo la vittoria di Rocca i primi commenti politici

LATINA – Dopo la vittoria di Rocca arrivano i primi commenti politici:

CALANDRINI – “La vittoria di Francesco Rocca non rappresenta solo un’affermazione elettorale in una competizione regionale. E’ la conferma che il progetto di Fratelli d’Italia e della coalizione di centrodestra ha convinto gli italiani. Il voto che ha portato pochi mesi fa Giorgia Meloni alla guida della nazione, non è stato un voto di protesta ma ideologico. Gli italiani credono nel nostro progetto e premiano quanto fatto negli ultimi anni sui territori”. Commenta così i risultati delle elezioni regionali nel Lazio, il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Latina, il Senatore Nicola Calandrini. “Anche in provincia di Latina Fratelli d’Italia si conferma primo partito e questo non può che rappresentare per noi un motivo di grande soddisfazione – sostiene il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia-. Non è un risultato inaspettato ma frutto del lavoro di una squadra di donne e uomini capaci che abbiamo messo in campo per queste elezioni ma soprattutto di un lavoro certosino, svolto nel corso degli anni, con la formazione di una classe dirigente capace, performante e soprattutto a servizio dei cittadini”. “Da domani – continua Calandrini – saremo al lavoro per ridare dignità al Lazio e alla provincia di Latina – Siamo a disposizione di Francesco Rocca per questa grande sfida che lo aspetta. Siamo pronti ad attuare quella politica di concretezza che abbiamo dimostrato di saper realizzare, in poco più di 100 giorni, a Palazzo Chigi”. Preoccupa, nonostante la vittoria, il dato sull’astensionismo: “Siamo consapevoli della valenza del nostro programma ma non possiamo non prendere in considerazione il fatto che più della metà degli aventi diritto abbia deciso di disertare le urne. Negli ultimi anni Fratelli d’Italia è cresciuto nei consensi e nel numero di iscritti e militanti. Questo grazie a una politica che ha riaperto le sezioni, che è uscita dai salotti ed è tornata a rispondere ai bisogni delle persone. Tutto ciò però rappresenta solo l’inizio – ha concluso il Senatore Calandrini – La strada è ancora lunga ma sono certo che torneremo a far innamorare gli italiani della politica. Siamo una comunità ed è proprio grazie allo spirito di gruppo che siamo diventati il primo partito d’Italia. Ora dobbiamo far si che questo spirito di coesione si diffonda in tutti gli italiani”.

MIELE – «I cittadini del Lazio e della provincia di Latina hanno scelto di voltare pagina in Regione con l’elezione di Francesco Rocca a cui vanno i miei complimenti per il grande risultato ottenuto e l’augurio di buon lavoro». Così la deputata della Lega di Latina, l’Onorevole Giovanna Miele commenta il risultato delle elezioni Regionali del Lazio. «Un successo – prosegue l’Onorevole Miele – che segna in tutta la Regione un consenso largamente maggioritario per la coalizione di Centrodestra, in particolare in provincia di Latina dove si sfiora complessivamente la percentuale del 70% e dove la Lega si attesta sopra un lusinghiero 13%. Un dato che ci riempie d’orgoglio anche perché il nostro partito nel capoluogo pontino supera addirittura il 20%, a testimonianza del buon lavoro svolto sul territorio dai nostri dirigenti e militanti che voglio personalmente ringraziare. Ringrazio anche tutti i candidati che con il loro impegno hanno permesso alla Lega di raggiungere questi risultati. Ciò detto non possiamo nasconderci il dato preoccupante dell’astensionismo, ma sarà anche e soprattutto per riavvicinare le persone alle istituzioni che sin da subito saremo al lavoro insieme al Presidente Rocca per risolvere i problemi del Lazio e della provincia di Latina, a partire dalla sanità, dalla gestione dei rifiuti passando per il lavoro, la formazione e le infrastrutture». Così in una nota la deputata della Lega, Onorevole Giovanna Miele.

TORTORELLI – Gli ultimi exit poll non lasciano più dubbi: il candidato unitario del centrodestra Francesco Rocca sarà il nuovo Presidente della Regione Lazio. Un risultato straordinario, che conferma il desiderio di tutti i cittadini della nostra provincia e della nostra regione di voler finalmente cambiare pagina, chiudendo quella caratterizzata dalla mala amministrazione del centrosinistra degli ultimi anni e aprendone una nuova sotto il segno della competenza, dell’esperienza e della vicinanza alle persone e alla comunità del centrodestra. Un augurio di buon lavoro da parte mia e di tutto l’UDC di Latina va al nuovo Presidente Francesco Rocca, certi che la sua determinazione e forza di volontà gli permetteranno di imprimere una nuova storia alla provincia di Latina e a tutta la regione Lazio. Nonostante il preoccupante dato legato all’astensionismo – sul quale tutto il mondo politico dovrà necessariamente riflettere –, siamo certi che la concretezza e la capacità di dare risposte alle esigenze di tutti di cui è dotato il neo Presidente Rocca gli permetteranno di riavvicinare ancor di più i cittadini alle Istituzioni, rappresentandoli al meglio alla guida della Regione Lazio.

SIMEONE – “Gli scrutini sono ancora in corso ma è evidente come la vittoria di Francesco Rocca sia ormai un dato acclarato. I cittadini hanno scelto il cambiamento ed hanno espresso la piena volontà di voltare pagina rispetto a dieci anni di fallimento e inerzia targati centrosinistra. A Francesco Rocca i migliori auguri di buon lavoro. Ha di fronte sfide importantissime che siamo certi saprà affrontare e vincere imprimendo alla nostra regione l’impulso, in termini di decisionismo, priorità, pragmatismo e azione, che sono mancati sino ad oggi. Dopo dieci anni settori chiave per la crescita del Lazio e il miglioramento della vita dei cittadini saranno al centro dell’agenda politica della Regione nell’ambito di una visione progettuale e programmatica organica e impostata sul futuro. Finalmente tanti temi che abbiamo con tenacia portato avanti come Forza Italia in anni di opposizione in consiglio regionale saranno affrontati in un’ottica di crescita e non di mortificazione politica. Inizia una nuova stagione per il Lazio di cui come Forza Italia continueremo ad essere protagonisti con il centrodestra unito e Francesco Rocca presidente”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio Giuseppe Simeone.