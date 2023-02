Estorsione e atti persecutori: 44enne arrestato a Terracina

TERRACINA – Un 44enne pluripregiudicato di Terracina è stato arrestato dalla polizia per atti persecutori e tentata estorsione. Gli agenti si sono attivati dopo la denuncia della vittima, sottoposta a continue pressioni e intimidazioni per la restituzione di alcune somme avute in prestito dall’uomo. Neanche la consegna di 500 euro aveva placato l’estorsore, arrivato al punto di minacciare il malcapitato per costringerlo a spacciare droga per lui. Nonostante diversi cambi di domicilio, il 44enne lo aveva rintracciato picchiandolo selvaggiamente e in un’occasione, non trovandolo in casa, si era sfogato danneggiando la porta d’ingresso e minacciando i figli e l’ex moglie dell’uomo. Raccolti gli elementi necessari il Gip del Tribunale di Latina ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, subito eseguita dagli agenti.