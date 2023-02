Fingono l’arresto del figlio per rubargli oro: due campani in manette a Cori

CORI – Fingono l’arresto del figlio e lui consegna monili in oro per oltre 40 mila eurro. La truffa è stata messa a segno da due campani di 50 e 35 anni ai danni di un anziano di 94 anni di cori. I due sono stati fermati dai CC alleratti da diverse persone che avevano notato i malviventi aggirarsi con fare sospetto in centro. La tecnica utilizzata purtroppo è sempre la stessa: hanno prima chiamato al telefono l’anziano fingendosi il figlio e nella telefonata gli hanno fatto credere che se non avesse consegnato i soldi per pagare una multa sarebbe stato arrestato. Così il 94enne ha consegnato i monili in oro, fortunatamente i militari hanno intercettato i malviventi e hanno riconsegnato tutto al proprietario. I due invece sono stati arrestati.