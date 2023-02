Giardino di Ninfa, pubblicate le date delle prossime aperture

NINFA – L’apertura del Giardino di Ninfa coincide anche quest’anno con l’arrivo della primavera. La Fondazione Roffredo Caetani ha pubblicato sul sito www.giardinodininfa.eu il calendario delle aperture pubbliche per il 2023, si parte il weekend del 18 marzo: prenotazioni online.

CALENDARIO UFFICIALE APERTURE GIARDINO DI NINFA 2023

(Prenotazioni esclusivamente sul sito www.giardinodininfa.eu):

MARZO: 18, 19, 25, 26

APRILE: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 25, 29, 30

MAGGIO: 1, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28

GIUGNO: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25

LUGLIO: 1, 2, 8, 9, 15, 16 (orario 9-18.30)

21*, 22*, 23*, 28*, 29*, 30* (*solo visita al tramonto, orario 18-19.30)

AGOSTO: 4*, 5*, 6*, 11*, 12*, 13* (*solo visita al tramonto, orario 18-19.30)

15, 19, 20, 26, 27 (orario 9-18)

SETTEMBRE: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30

OTTOBRE: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29

NOVEMBRE: 1

Importante: prenotazioni esclusivamente sul sito www.giardinodininfa.eu dove sono disponibili informazioni tecniche su visite e ingressi. Sempre sul sito è possibile prenotare, nell’apposita sezione, anche la visita al vicino Castello Caetani di Sermoneta.

Dichiarazione del presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Massimo Amodio:

“Nel 2023 eventi culturali e progetti di studio in tutti i luoghi dei Caetani”

“Come di consueto il Giardino di Ninfa apre ai visitatori con l’arrivo della primavera, un appuntamento con la bellezza che per la Fondazione Roffredo Caetani ha un significato più ampio. Ninfa è infatti molto altro, a cominciare dal valore storico e culturale che questo luogo custodisce, insieme al messaggio di tutela e salvaguardia ambientale che i Caetani hanno voluto attribuirgli fin dalla sua creazione agli inizi del secolo scorso. E così, in linea con le indicazioni lasciate da Lelia Caetani nel documento costitutivo della Fondazione, anche quest’anno – come sempre – avremo un ricco calendario di eventi: dai progetti in corso con i Parchi Letterari, passando per le iniziative organizzate per la stagione estiva, consolidando le storiche collaborazioni con gli amici del Campus Internazionale di Musica e con la compagnia del Teatro Fellini. Appuntamenti, questi, che si integreranno con l’ormai tradizionale soggiorno letterario degli studenti della Scuola Holden e partnership con numerose università che coinvolgeranno anche il Castello Caetani di Sermoneta. Senza dimenticare, ovviamente, la fase di rilancio del Parco Pantanello grazie alla recente convenzione con la Lipu. La Fondazione Roffredo Caetani è un punto di riferimento e importantissimo attrattore culturale del territorio. Stiamo lavorando a nuovi eventi e importanti collaborazioni di caratura internazionale, con la collaborazione del nostro Comitato direttivo e del Consiglio generale, sempre pronto a offrire elementi utili per la valorizzazione dei luoghi dei Caetani. Di questo e molto altro, grazie anche ad alcune iniziative che coinvolgeranno gli amici della Fondazione Camillo Caetani, parleremo nel prossimo futuro”.

Informazioni ufficiali sul sito www.frcaetani.it e sui canali social del Giardino di Ninfa (Facebook, Instagram, Twitter) e della Fondazione Roffredo Caetani (Facebook, Linkedin, materiale video sul canale Youtube). Prenotazioni per la visita al Giardino e al Castello Caetani esclusivamente sul sito www.giardinodininfa.eu.