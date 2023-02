Guasto alle Sardellane, Latina senza acqua fino a stanotte

LATINA – Acqualatina rende noto che per “riparare urgentemente un guasto improvviso sulla condotta adduttrice proveniente da Sardellane, nel Comune di Latina si effettuerà una Interruzione Idrica dal pomeriggio di oggi.

Il ripristino del normale servizio è previsto nella nottata di oggi.

Si informa, inoltre, che saranno disponibili autobotti in:

• Piazza Celli

• Largo Cavalli

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.