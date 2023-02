I Carabinieri acquisiscono il telefono del prof indagato per aver inviato foto hard ai suoi alunni

LATINA – I carabinieri indagano sull’insegnante di religione accusato di aver inviato materiale pornografico ad alcuni suoi alunni e di aver tentato un approccio fisico durante una lezione in classe. I militari hanno acquisito i dispositivi elettronici di proprietà del prof sui quali saranno effettuate delle analisi tecniche approfondite. Lo scrive questa mattina il quotidiano Il Messaggero. Intanto la diocesi di Latina ha provveduto a inviare un nuovo docente di religione. Al prof sotto indagine è stata revocata l’idoneità all’insegnamento della religione cattolica e non potrà tornare all’insegnamento neppure in graduatorie di altre diocesi. Il prof indagato ricopre anche un incarico nella segreteria dell’istituto diocesano per il sostentamento del clero, incarico non legato alla diocesi di latina e da cui, al momento non risulta sospeso.