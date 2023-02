Il Latina Calcio torna sconfitto da Picerno

LATINA – Dopo la bella vittoria casalinga contro la Virtus Francavilla, il Latina torna sconfitto da Picerno. È una rete di Golfo nei primi minuti di gioco a condannare la squadra nerazzurra in quello che era un vero e proprio scontro play off.

Inizio di partita importante per il Latina che con Riccardi e Bordin sfiora per due volte il vantaggio, senza però riuscire a sbloccare il match. Invece, ci riesce subito il Picerno che alla prima occasione va in gol. Decisivo lo spunto di Golfo che supera in maniera imparabile Tonti.

La squadra di Daniele Bedetti, oggi in panchina per la squalifica del tecnico Daniele Di Donato, fatica poi ad organizzare una reazione, pur controllando maggiormente la sfera. Il Picerno dal canto suo, nella prima frazione di gioco, prova a pungere ripartendo in contropiede, ma è ancora una volta decisivo Tonti a chiedere lo specchio della porta ai giocatori di casa.

Una nuova occasione per i padroni di casa arriva proprio nel finale del primo tempo, con Santarcangelo che per poco non trova lo specchio della porta ospite.

Doppio cambio all’intervallo per il Latina con Celli e Amadio che entrano al posto di Andrea Esposito e Bordin.

Altri avvicendamenti nel Latina nel corso della ripresa. Entrano Furlan e Peschetola al posto di Riccardi e Di Livio. La squadra nerazzurra ha anche protestato per un tocco di mano su un cross dalla sinistra, con l’arbitro Mirabella che però ha scelto di concedere solo un calcio d’angolo.

La squadra di Bedetti prova a rendersi pericolosa affidandosi alla qualità dei nuovi entrati, ma non arrivano dei veri e propri pericoli per la porta di Rossi. Per l’assalto finale entra anche Rosseti che rileva Fabrizi.

Nel finale vengono assegnati quattro minuti di recupero che però non portano a nessun cambio di risultato. La sfida, infatti, termina con la vittoria dei padroni di casa del Picerno che riescono ad uscire con tre punti in tasca grazie a una rete nelle prime battute di gioco.

Picerno – Latina 1-0

AZ Picerno: Rossi, Ferrani (25’ Allegretto), De Cristofaro, Ceccarelli (66’ Gallo), Albadoro (77’ Esposito), Santarcangelo, Pagliai, Gonnelli, Golfo (77’ Setola), Guerra, De Ciancio. A disp.: Albertazzi, Gammone, D’Angelo, Monti, Novella. All. Longo

Latina Calcio 1932: Tonti, Esposito Ant., Di Livio (65’ Peschetola), Sannipoli, Ganz, Bordin (46’ Amadio), Carissoni, Calabrese, Esposito And. (46’ Celli), Fabrizi (85’ Rosseti), Riccardi (58’ Furlan). A disp.: Cardinali, Giannini, Pellegrino, Belloni, De Santis, Barberini, Di Mino, Bezziccheri, Gallo. All. Bedetti

Marcatori: 11’ Golfo (P)

Arbitro: Mirabella di Napoli, 1° Assistente Nigri di Trieste, 2° assistente Montanelli di Lecco, 4° Uomo Sciolti di Lecce

Ammoniti: 25’ Ferrani (P), 43’ De Cristofaro (P), 50’ Rossi (P), 55’ Guerra (P), 57’ Di Livio (L), 84’ Pagliai (P)

Recupero: 2’, 4’

Angoli 7-2